Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 13 al 19 febbraio 2023 | tutti i segni e le previsioni

(Di sabato 11 febbraio 2023) Cosa prevedono le stelle per la prossima? Ecco lediFox. ArietePer voi nati sotto questo segno sarà unadavvero fortunata, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Tutto merito di Giove e di Mercurio che vi offriranno nuove occasioni da prendere al volo. ToroLa Luna in opposizione vi spingerà a dare un taglio alle esagerazioni, in particolare a tavola e questo sicuramente per la vostra salute è un bene. Un po’ di nostalgia potrebbe presentarsi nella giornata di mercoledì. GemelliNei prossimi giorni si presenteranno tante nuove situazioni interessanti. Se state aspettando delle risposte, finalmente arriveranno. CancroIn questariuscirete finalmente a mettere un punto ad alcune questioni e a riallacciare i rapporti che pensavate essere ormai ...

Scopriamo cosa rivela l'oroscopo per questo sabato 11 febbraio 2023. Segno per segno, ecco cosa ci rivelano gli astri sul futuro in amore, salute e lavoro. Si tratta di una divinazione basata sull'alm ...