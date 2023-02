Oroscopo Branko Sabato 11 Febbraio 2023 | Toro stanco

Leggi su zon

(Di sabato 11 febbraio 2023) L’diper oggi,11Ariete Avete bisogno di privacy, di un po’ di intimità. Bene la forma psicologica, ma il vostro corpo sta chiedendo aiuto: ha bisogno di un po’ di sano riposo.Siete ripiegati su voi stessi, forse state spendendo troppe energie. La stanchezza si fa sentire, meglio ricaricare le batterie in un ambiente più tranquillo e pacato. Gemelli State pensando al futuro, vi sentite liberi e avete tantissime idee. Stanno per arrivare anche ottime notizie dal punto di vista finanziario. Può essere il momento giusto per ottenere grandi cose come un acquisto immobiliare. Cancro Vi sentite ispirati e il vostro istinto vi sta guidando nella direzione giusta. Cercate di abbandonare le cattive abitudini, soprattutto quelle legate alla ...