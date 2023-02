Oroscopo 11 febbraio 2023

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 11 febbraio 2023) Il pianeta messaggero Mercurio entra nel logico Acquario alle 12:22, favorendo una comunicazione chiara. Si possono condividere idee sperimentali! La Luna in Bilancia si connette con Saturno in Acquario alle 14:07, incoraggiandoci a stabilire dei confini, e i sentimenti intensi possono affiorare quando la Luna si trova in quadratura con Plutone in Capricorno alle 17:41.