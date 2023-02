Oriana Marzoli chiede a Daniele Dal Moro se usciranno insieme dal GF VIP 7

(Di sabato 11 febbraio 2023) La coppia formata daDalappassiona tantissimo i telespettatori del Grande Fratello Vip 7. Gli oriele, così come vengono chiamati dalla crasi dei loro nomi, tra tira e molla con sfuriate venete e venezuelane, riappacificazioni e momenti dolci, tengono incollati i fan allo schermo. La loro grande animosità ha sempre lasciato pensare che potrebbe essere molto difficile però un proseguimento della relazione fuori dalla Casa, ma i due potrebbero stupire tutti. Lo dimostra una conversazione avvenuta ieri tra i due vipponi. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Sarai mai la mia coppia in futuro? Ieri, durante un romantico momento tra i due vipponi,si è lasciata andare con una domanda che esprime tutto il suo ...

Spiccano, in tal senso, alcune recenti dichiarazioni choc diche ha parlato di cosa era accaduto col suo ex: 'Non sono pazza, lui si è comportato in un certo modo e io ho risposto. Ho ...Basita anche, che ha assistito all'esibizione con gli occhi fuori dalle orbite . Katia Ricciarelli dice basta ai reality show Katia Ricciarelli ha ammesso che non parteciperebbe una ...

Gf Vip, Oriana Marzoli è stata in carcere, avrebbe morso il suo ex fidanzato Today.it

Le critiche di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli per Martina Nasoni - Mediaset Infinity Grande Fratello

Il confronto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro - Mediaset Infinity Grande Fratello

Tre teneri aerei per Oriana Marzoli - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Dopo la puntata del “Grande Fratello Vip” di giovedì 9 febbraio, l’ex tronista è tornato (per l’ennesima volta) tra le braccia di Oriana Marzoli e i due sembrano voler dare una nuova possibilità alla ...Durante la puntata del Fratello Vip di ieri, giovedì 9 febbraio, Alfonso Signorini aveva chiesto ad Oriana Marzoli se fosse sicura di aver definitivamente archiviato la conoscenza con Daniele Dal Moro ...