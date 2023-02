Omicidio Ciro Esposito | vergognosa intervista di Daniele De Santis | «In cella penso a Ciro Esposito» Leardi | «Solo bugie»

(Di sabato 11 febbraio 2023) La confessione inaspettata diDe, Gastone racconta la sua verità dietro l’di. Dure parole di Antonella. Parole scioccanti, quasi da pentito finto, quella rilasciata daDe, noto anche come Gastone, l’ultras giallorosso condannato in via definitiva per l’di, tifoso del Napoli ucciso nel 2014. L’fu brutale e premeditato, come sottolineato dai giudici, e avvenne all’esterno dello stadio Olimpico di Roma, dove Dee altri facinorosi lanciarono fumogeni e petardi contro i tifosi del Napoli. Armato di pistola, ...

Una intervista surreale , quasi da finto pentito quella rilasciata da Daniele De Santis , alias Gastone , l'ultras giallorosso condannato in via definitiva a 16 anni per l'diEsposito , il tifoso del Napoli morto ammazzato a 3o anni il 25 giugno 2014 dopo oltre 50 giorni di agonia all'ospedale Gemelli di Roma per le gravi lesioni riportate agli organi ...Il tiro si è quindi inevitabilmente alzato, siamo al livello massimo dopo l'del napoletanoEsposito , ferito mortalmente con un colpo di pistola nel 2014 dal romanista Daniele De Santis ...

Non si è fatta attendere la replica di Antonella Leardi, mamma di Ciro Esposito, che ha commentato all’agenzia di stampa Adnkronos le dichiarazioni dell’ultras della Roma condannato a 16 anni di ...Una intervista surreale, quasi da finto pentito quella rilasciata da Daniele De Santis, alias Gastone, l’ultras giallorosso condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Ciro Esposito, il ...