Olly a Sanremo | La musica è il mio riscatto dalla Polvere

(Di sabato 11 febbraio 2023) "L'del 2020 sarebbe venuto qui spaventatissimo, l'di oggi è invece solo spaventato". Lo confida Federico Olivieri, in arte, classe 2001, che...

...- Supereroi Paola & Chiara - Furore Levante - Vivo LDA - Se poi domani Coma_Cose - L'addio- ...dell'anima) Shari - Egoista Gianluca Grignani - Quando ti manca il fiato Sethu - Cause perse...Daniele Venturelli Getty Images& Lorella Cuccarini - La notte vola (Lorella Cuccarini) L'... estasiata, ipnotizzata dai Cugini di campagna in questo. Se è vero che a ogni Festival c'è un ...

Sanremo 2023, Olly: "Dalla mia passione per la Samp al duetto con la Cuccarini..." La Gazzetta dello Sport

A Sanremo 2023 è il giorno di Olly, fenomeno di TikTok che stasera canta e balla con Lorella Cuccarini Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Olly, 'La notte vola' a Sanremo 2023 con il duetto insieme a Lorella Cuccarini la Repubblica

Lorella Cuccarini a Sanremo 2023 con Olly, ecco la versione originale de "La notte vola" Gazzetta del Sud

A poche ore dalla finale del Festival di Sanremo, l'artista racconta le sue sensazioni e ricorda: "L'anno scorso avrei scelto di non partecipare. Ho aspettato il momento giusto" Orgoglio genovese e ...Ma le frasi dedicate alla Liguria non si fermano solo a Sanremo e al set dedicato a Rubens ... Noemi, Ditonellapiaga, Olly, Sethu, Mara Sattei. Frasi come “Mare e monti. È un posto stupendo”, “Una ...