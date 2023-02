Non solo il figlio | sul palco di Sanremo c’è anche il nipote di Gigi D’Alessio | chi è

Leggi su howtodofor

(Di sabato 11 febbraio 2023) Nella famiglia’c’è più di un artista: oltree ilLDA in debutto ailsoddisfa le aspettative. Iconquistano ildinon può che esserne orgoglioso! Un nome portato in alto, da Napoli all’Ariston le soddisfazioni sono immense. Spirito di sacrificio, talento e passione per la musica, sonoalcuni degli ingredienti che rendono il nucleo famigliare partenopeo così amato dal pubblico. Il giovanissimo LDA ha debuttato al Festival della canzone italiana, ed al suo fianco non c’èil sostegno di, maquello di un altro membro della famiglia che si è rivelato ...