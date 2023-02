Non sapete cosa preparare come dessert per festeggiare con la vostra dolce metà? Lasciatevi ispirare da questa ricetta

Leggi su iodonna

(Di sabato 11 febbraio 2023) Il risolatte non è unqualunque: si trova ovunque, e specialmente in Europa, declinato in infinite varietà di sapore e pure di colore. Dall’arroz con leche spagnolo, profumato di cannella e scorza di limone, al danese Risengrød con succo di frutta scuro, al rice pudding inglese con marmellata. Risolatte al cioccolato bianco (foto di Federico Miletto, lifestyle Sergio Colantuoni, food stylist Gino Fantini). INGREDIENTI X 4: 7 dl latte intero 80 g cioccolato bianco 80 g riso 30 g zucchero semolato1 stecca di cannella i semi di un baccello di vaniglia 1 noce di burro salato un pizzico di sale 200 g ribes o altra frutta rossa 3 cucchiai di vino(Passito o Malvasia) 1/2 cucchiaio di zucchero a velo foglioline di melissa o menta Procedimento Mettete il latte con il sale in una casseruola, portate a ebollizione, unite il ...