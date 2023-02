Noemi Bocchi è incinta di Francesco Totti? Ecco l’indizio-gravidanza

Appena sette giorni fa, circolava l'indiscrezione riguardo una presunta crisi tra Francesco Totti e. C'erano persino alcuni indizi : lei aveva smesso di seguire su Instagram l ex calciatore, il quale a sua volta era apparso in pubblico senza l'anello uguale a quello della compagna. Un ...Il settimanale " Gente " ha pubblicato la foto di una cartella medica lasciata in auto da, attuale compagna di Francesco Totti , proprio mentre si stava recando in un ristorante romano a mangiare, assieme all'ex capitano della Roma accompagnato dal figlio Cristian , la ...

Francesco Totti, Noemi Bocchi in dolce attesa Ecco l’indizio TGCOM

Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti, è incinta RaiNews

Francesco Totti e Noemi Bocchi «aspettano un figlio» C’è un indizio-gravidanza Vanity Fair Italia

Francesco Totti, Noemi Bocchi è incinta I paparazzi fotografano la cartellina clinica (lasciata in auto) ilgazzettino.it

Noemi Bocchi è incinta Spunta un indizio inequivocabile Gossipblog

Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno per allargare la famiglia Le voci su una presunta gravidanza della 34enne sono tornate a circolare per via di una traccia lasciata in bella mostra dalla coppia.Il settimanale “ Gente ” ha pubblicato la foto di una cartella medica lasciata in auto da Noemi Bocchi, attuale compagna di Francesco Totti, proprio mentre si stava recando in un ristorante romano a m ...