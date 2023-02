No alla legalizzazione Anche i papaboys contro Fedez e Articolo 31

Leggi su iltempo

(Di sabato 11 febbraio 2023) «Non legalizzeremo mai la cannabis». Così Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d'ItaliaCamera, risponde all'appello rivolto dagli31 ieri sera dal palco dell'Ariston a Sanremopremier Giorgia Meloni. «Il nostro governo - dice Antoniozzi - non legalizzerà mai la cannabis e nessun tipo di droga». «Riteniamo che la cannabis sia una droga a tutti gli effetti e che possa provocare seri problemi a chi la consuma - osserva Antoniozzi - troppi ragazzi la usano abitualmente persuasi da un mondo culturale e artistico che la dipinge ingiustamente come una sostanza innocua. Molti esponenti della nostra maggioranza, come Maurizio Gasparri, sono impegnaticon associazioni che si battonoogni dipendenza». «Non regge nemmeno il discorso della sottrazione di un business alle ...