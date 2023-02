(Di sabato 11 febbraio 2023) Alla fine è successo. A New Beginning, showche si sta svolgendo in questi minuti, Jayè statoda Hikuleo in un “Loser Leaves Japan Match”. Switchbladedunque laed ilin generale… si aprono molteplici scenari, alcuni decisamente interessanti. Dove andrà Jay? L’ex IWGP World Heavyweight Champion, dopo l’incontro, non ha minimamente discusso il risultato, addirittura accettando il “fist bump” di Hiroshi Tanahashi seduto al tavolo di commento, prima di prendersi una meritata ovazione del pubblico. E’ dunque finita l’era di Jayin, anche se resta un ultimo incontro prima di dire addio alla promotion nipponica. Settimana prossima, infatti, a Battle in the Valley (che però ...

Briscoe, chi era il wrestlere suo fratello Mark erano diventati campione tag team Roh dopo ... avendo vinto titoli in compagnie come la, Impact Wrestling, la Gcw e la Czw, in aggiunta ai ......in compagnie come la, Impact Wrestling, la GCW e la CZW, in aggiunta ai loro 13 regni come campioni di coppia della ROH. Il cordoglio via social per la scomparsa del campione di wrestling...

NJPW: Jay White sconfitto, lascerà il Giappone. AEW o WWE per lui Zona Wrestling

Jay White e non solo: qual è lo status dei wrestler NJPW The Shield Of Wrestling

NJPW The New Beginning 2023 – Preview Zona Wrestling

Jay White vs Eddie Kingston annunciato per NJPW Battle In The ... The Shield Of Wrestling

NJPW e NOAH omaggiano Jay Briscoe a Wrestle Kingdom 17 in ... The Shield Of Wrestling

Jay White also faces Hikuleo in a loser leaves Japan match on the show. The IWGP World Heavyweight Championship is on the line on the final night of the NJPW New Beginning tour in Osaka. In the main ...Ho qualche dubbio in più sulla qualità dell’incontro, ma voglio essere fiducioso. Winner with Hikuleo Who Leaves NJPW: Jay White. Secondo incontro valido per un titolo contentino, che al contrario del ...