Nintendo Direct | Svelato il nuovo capitolo di Layton con un teaser!

(Di sabato 11 febbraio 2023) Nel corso delandato in onda qualche giorno fa è statoanche ilgioco dedicato al Professorcon un teaser: scopriamo insieme tutti i dettagli Il primodi quel sembra essere un prolifico 2023 per la grande N è andato in onda la sera dell’8 febbraio, ed ha portato con sé una lunga lista di novità, trailer e sorprese. Accanto alle demo di Octopath Traveler II, Sea of Stars e Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, abbiamo potuto dare una nuova occhiata a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ed è stato rilasciato (shadow drop è il termine più giusto) anche Metroid Prime Remastered, di cui parleremo a breve su queste pagine, restate con noi. Insomma: una serata intensa, dopo i primi dieci minuti di nulla, che ha ...

In seguito al recente, abbiamo visto che effettivamente The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom costerà 69,99 euro di listino , proprio come il precedente The Legend of Zelda: ...L'annuncio è stato sicuramente il più gradito dagli appassionati di Retrogaming tra quelli che sono stati svelati durante l'ultima edizione del. Se durante la sua trasmissione ...

Nintendo Direct: fan richiede la cancellazione delle lezioni all'università per l'evento, scatenando un allarme Multiplayer.it

Zelda Tears of the Kingdom è ancora più incredibile nel video del Nintendo Direct Everyeye Videogiochi

Sea of Stars: data d'uscita, demo disponibile e trailer dal Nintendo Direct Multiplayer.it

Nintendo Direct dell'8 febbraio: dove vederlo in italiano, giochi e rumor Everyeye Videogiochi

Il primo Nintendo Direct di quel sembra essere un prolifico 2023 per la grande N è andato in onda la sera dell’8 febbraio, ed ha portato con sé una lunga lista di novità, trailer e sorprese. Accanto ...Una delle tante notizie giunte a seguito del Nintendo Direct dell’altra sera è il peso effettivo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, scopriamo insieme tutti i dettagli La sera dell’8 ...