“Niente costume da pescatore | è contro i nostri principi morali ed etici” | mamma vegana contro il vestitino scelto dalla scuola

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 febbraio 2023) “daper carnevale, siamo vegani”. I canali social spagnoli hanno fatto rimbalzare il video su TikTok di una signorache ha chiesto alladove va sua figlia di non far indossare alla bimba ildaper Carnevale. La donna del resto spiega nel video che tutti hanno “ed” e chiede semplicemente che sua figlia venga esentata dall’indossare quele “di non essere discriminata” come si fa “per chi ha altridi credo e religione”. La bufera che ne è conseguita nei commenti merita una certa attenzione perché invece di ricevere solo improperi (“Le maestre per 1.500 euro al mese sopportano 30 bambini per ...