Nemmeno Eros salverà Ultimo dal trasformarsi in Toto Cutugno

(Di sabato 11 febbraio 2023) Marco Mengoni con “Due vite” ha praticamente vinto la 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana a Sanremo, distanziando di qualche lunghezza “Alba” di, ancora una volta secondo e destinato per questo a diventare il nuovo, fino alla fine dell’incantesimo. La scottante rivelazione, a sole poche ore dall’inizio della serata finale, non viaggia attraverso le indiscrezioni della sala stampa o dalla premeditazione dei soliti complottisti, ma è scritta nella classifica generale - ancorché provvisoria - consolidatasi dapprima con l’ingresso della giuria demoscopica e del televoto, quindi a seguito delle esibizioni del venerdì, i duetti con altre star o mezze celebrità. Bene, il responso è stato praticamente lo stesso: se il giorno prima la vox populi aveva riportato in alto ciò che i savi ed esecutori della ...