Nella serata delle cover il Festival di Sanremo capisce la musica la si fa insieme

(Di sabato 11 febbraio 2023)” ilditrova un certo brio. I cantanti sono più spigliati, meno incatenati a brani che devono rispettare una sorta di “canone” sanremese. Artisti tra il pubblico, Elodie che prende la borsa della signora in prima fila, Grignani e Arisa che “combinano un casino”. Tanti revival ma soprattutto tanti ospiti che accompagnano i concorrenti. Duetti, terzetti e formazioni varie convincono anche grazie ad arrangiamenti brillanti e un vasto repertorio. Vince Mengoni (avrebbero meritato Giorgia e Elisa) che sul palco si presenta accompagnato da un intero coro (appunto), quello londinese dei “Kingdom”. Guardando le esibizioni mi è ritornata in mente la storia della pianista argentina Martha Argerich, tra le più grandi interpreti ancora in attività. L’artista già da ...

