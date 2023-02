Ndombele niente allenamento | svelato il motivo

Leggi su napolipiu

(Di sabato 11 febbraio 2023) Tanguyoggi non si è allenato al centro sportivo di Castel Volturno, esonerato per stare vicino alla moglie che sta per avere un bambino.oggi non si è allenato a Castel Volturno. Il giocatore francese ha avuto un permesso dalla società per poter stare vicino alla moglie che stava per partorire. Ma come ha fatto sapere anche Luciano Spalletti in conferenza stampa,sarà regolarmente convocato per Napoli-Cremonese. Il Napoli gioca in casa, quindi il calciatore potrà stare vicino alla moglie e poi dopo la partita potrà rientrare velocemente. Dunque Spalletti avrà tutti i calciatori a disposizione per il match con la Cremonese che si gioca domenica 12 febbraio alle ore 20.45.non partirà dal primo minuto, anche per questo il fatto di non aver svolto l’di ...