Nba | i risultati della notte tra 10 e 11 febbraio | vittoria degli Utah Jazz di Fontecchio | bene anche i Celtics

(Di sabato 11 febbraio 2023) Laitaliana tra l’10 e il 11ha visto la disputa di ben 11 partite in Nba, tra Eastern e Western Conference. Partendo dai rappresentanti azzurri nel massimo campionato di basket americano, non si può non segnalare la presenza in campo di Simone, che con i suoi 7 punti, 2 rimbalzi e 2 assist in 22 minuti, ha contribuito al successocontro i Toronto Raptors, 116-122.poii Boston, che battonoi Milwaukee Bucks 127-116 e conquistano il loro decimo successo consecutivo. Ottimo successo poiper i Memphis Grizzlies, 128-107 contro i Minnesota Timberwolves, così come per i Dallas Mavericks contro i Sacramento Kings, 114-122. Ecco allora ...