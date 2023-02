Nascita chiama nascita | un’emozione dopo l’altra in pochi minuti

Leggi su formatonews

(Di sabato 11 febbraio 2023). Una storia bellissima da raccontare in un periodo in cui i fatti con cui ci “scontriamo” sono quasi sempre tragici. La luce contro le ombre. La vita contro la morte. La cronaca è ancora in grado di regalarci pagine che suscitano emozione. Ed emozionano ancor di più proprio perché in stridente contrasto con il tempo che stiamo vivendo, che regala soltanto morte, distruzione, lacrime e sangue. Niente di più e niente di meglio.(Formato News)La storia di Mara è una storia che tutti vorrebbero vivere e raccontare, perché al suo interno c’è una magia che la rende unica, quasi una favola. Soltanto che questa storia è splendidamente vera e non ha bisogno ...