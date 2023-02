Napoli | Osimhen vuole restare in azzurro | la strategia di De Laurentiis

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ci sono dei protagonisti di questa stagione delpraticamente intoccabili. Per questo motivo il clubspinge al rinnovo, come sta accadendo per Victore Khvicha Kvaratskhelia. La Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione di entrambi i giocatori e definito le strategie di Aurelio De. Voglia diScrive L'articolo

...i bilanci in ordine consentono aldi non aver bisogno - come la maggior parte dei club di vertice italiani - di vendere giocatori. Tutto vero, ma ci sono due gioielli così splendenti -...Victorguida il riscatto delcontro la Cremonese dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dei grigiorossi Victorguida il riscatto delcontro la Cremonese dopo l'...

Oliveira: 'Osimhen completo al 90%. Scudetto Napoli Se non perde la testa' AreaNapoli.it

Rinnovo Osimhen, scatto di ADL: ricchi bonus e appartamento di residenza! Cifre e dettagli CalcioNapoli24

Rinnovo Osimhen, il Napoli accelera: bonus e appartamento di residenza AreaNapoli.it

L'ex Rossitto: "C'è un profilo ideale per il Napoli in caso di partenza di Osimhen" Tutto Napoli

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce quanto segue: "Il Napoli è il vero outsider che si aggira ... la continuità di rendimento e la qualità dei vari Osimhen e Kvaratskhelia che ...Un po’ come il Napoli di Spalletti. Ieri sera ha già vinto la serata ... sono la coppia gol della musica, i Kvaratskhelia e Osimhen del Festival. Gol e fantasia sul palco dell’Ariston, è tutto pronto ...