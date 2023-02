Napoli-Kvaratskhelia | il club accelera per il rinnovo | i dettagli

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ilsta lavorando endo per ildi, il georgiano sta sfornando numeri paurosi ed è pronto anche l’aumento di stipendio Ilsta lavorando endo per ildi, il georgiano sta sfornando numeri paurosi ed è pronto anche l’aumento di stipendio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il georgiano potrebbe passare da 1.2 a 2.5 milioni di contratto e aumentare di un anno fino al 2028 la scadenza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ilsta lavorando e accelerando per il rinnovo di, il georgiano sta sfornando numeri paurosi ed è pronto anche l'aumento di stipendio Ilsta lavorando e accelerando per il ......il "decreto crescita"29/01/2023 - campionato di calcio serie A /- Roma / foto Image Sport nella foto: esultanza gol Victor Osimhen Già si parla del futuro di Osimhen e. ...

FIFA, tra le 'stelle del futuro' c'è Kvaratskhelia: ha un valore pazzesco (GRAFICO) AreaNapoli.it

De Laurentiis blinda Kvaratskhelia: rifiuterà anche grandi offerte, non lo lascerà partire CalcioNapoli24

Rinnovo Kvaratskhelia-Napoli, nuovo ingaggio e scadenza: le cifre del piano ADL CalcioNapoli24

Osimhen-Kvara, il Napoli accelera sul rinnovo dei due gioielli La Gazzetta dello Sport

Rinnovo Kvaratskhelia, De Laurentiis lo blinda: prolungamento e ingaggio raddoppiato CalcioNapoli1926.it

Il Napoli sta lavorando e accelerando per il rinnovo di Kvaratskhelia, il georgiano sta sfornando numeri paurosi ed è pronto anche l’aumento di stipendio Il Napoli sta lavorando e accelerando per il ...Il Napoli ha una squadra fortissima, può arrivare fino in fondo. Luciano Spalletti ha dei fenomeni come Kvaratskhelia e Osimhen, ma il fenomeno vero è Giovanni Di Lorenzo". "Stanislav Lobotka è ...