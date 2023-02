Napoli-Cremonese | Spalletti | “Mio contratto? Non creiamo problemi Si mangia di presente”

Leggi su sportface

(Di sabato 11 febbraio 2023) “Contro squadre come ladevi essere bravo a riaggredire subito con cattiveria quando perdi palla, come una molla, persa palla devi andare subito addosso altrimenti ogni secondo che passa sono metri che poi permettono agli avversari di aprire il blocco chiuso e diventa più complicato. Un conto è chiudere due metri, un altro venti metri e poi se non aggredisci non trovi più la palla”. Questa l’analisi di Lucianoalla vigilia della partita contro lain campionato. La doppia sfida con l’Eintracht si avvicina, ma il tecnico di Certaldo frena: “Non ho il pensiero della Champions League. Ho troppi motivi per pensare solo alla partita di domani, senza disperdere attenzioni o pensieri. Non abbiamo dimenticato che laci ha eliminato dalla Coppa Italia, abbiamo potuto constatare tutte le ...