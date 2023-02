Napoli-Cremonese | le parole di Ballardini alla vigilia del match

Commenta per primo Il tecnico dellaDavide Ballardini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del testacoda contro il: 'La sensazione è che siamo tutti molto dispiaciuti perché col Lecce era una partita importante, ...Lo ha detto il tecnico delLuciano Spalletti alla viglia della gara contro la. Spalletti pensa al ko ai rigori in Coppa Italia contro la: "Ci siamo rimasti male - ha detto -...

(ANSA) - NAPOLI, 11 FEB - "Non pensiamo alla Champions League, pensiamo al match con la Cremonese. Sappiamo che domani è una partita fondamentale, perché se sei il Napoli hai scontri diretti o partite ...Luciano Spalletti mette in chiaro le cose: non vuol sentir parlare di altro se non di Cremonese. «Ho troppi motivi per pensarci senza disperdere attenzioni che ci serviranno domani. Ci ...