Napoli | arriva il Carnevale sonico | il programma e i dettagli della kermesse

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiA Palazzo Cavalcanti, il coordinatore per le attività culturali del Comune di, Sergio Locoratolo, ha presentato Sottencoppa (napoletano). La prossimanapoletana vedrà esibirsi in due location strategiche del centro, la Galleria Principe e il MANN, una serie di interpreti internazionali come MatthiasLoibner, Mohammad Reza Mortazavi, Marina Herlop; CatuDiosis, Mc Yallah e FuluMiziki, attivisti e artisti del collettivo panafricano NyegeNyege; musicisti italiani come Heith e Davide Ambrogio e i partenopei Specchiopaura, La Niña e Altea. “Il primoorganizzato dal Comune diè l’ennesimo tassello di quel ‘palinsesto culturale’ che prosegue dopo gli eventi autunnali, il Natale ed il Capodanno – ha spiegato Locoratolo ...