Napoli | 40enne muore il giorno del suo compleanno dopo aver mangiato sushi al ristorante

(Di sabato 11 febbraio 2023) commenta Una donna di 40 anni, Rossella Di Fuorti , è morta a- a seguito di un arresto cardiocircolatorio -in unche prepara pietanze orientali. La donna ...

Le indagini sono delegate ai carabinieri del Nas, il Nucleo antisofisticazioni e sanità, che hanno ispezionato a lungo il ristorante della zona occidentale didove Rossella Di Fuorti aveva ...Sul decesso è stata aperta un'inchiesta dalla procura di. - - > I carabinieri del Nas, incaricati dalla Procura di, hanno eseguito dei prelievi nel locale dove è stato consumato il ...

Una donna di 40 anni, Rossella Di Fuorti, è morta a Napoli - a seguito di un arresto cardiocircolatorio - dopo aver mangiato sushi in un ristorante che prepara pietanze orientali. La donna si è sentit ...Sarà l’autopsia a fare luce sulla morte di Rossella Di Fuorti, deceduta in casa il giorno del suo quarantesimo compleanno, dopo avere consumato un pasto in un ristorante di Napoli che prepara pietanze ...