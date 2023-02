Napoli | 40enne muore dopo aver mangiato sushi | scatta l’inchiesta

(Di sabato 11 febbraio 2023) Un compleanno festeggiato al ristorante che si è trasformato in una tragedia. Rossella Di Fuorti, 40 anni, mamma di due bambini, è morta giovedì 9 febbraioun pranzo a base diin un ristorante giapponese di. Siamo a Soccavo, periferia occidentale della città. Benché non vi sia ancora la certezza, potrebbe essere L'articolo proviene da Inews24.it.

... come ha certificato il medico del 118 che è intervenuto sul posto per soccorrere la. Il precedente Sempre a, nel dicembre del 2021era morto un 15enne, Luca Piscopo, dopo aver mangiato ...Lutto aper la prematura scomparsa di Rossella Di Fuorti. Rossella, 40 anni, è morta per cause da ... Laè morta a casa un'ora circa dopo aver assunto il pasto. Dopo la denuncia della ...

Napoli, 40enne muore dopo un pranzo in un ristorante di sushi Sky Tg24

Napoli, 40enne muore il giorno del suo compleanno dopo aver mangiato sushi al ristorante TGCOM

Napoli muore dopo sushi: aperta un'inchiesta • TAG24 Tag24

Donna di 40 anni muore dopo il sushi a pranzo: ecco cosa è successo Virgilio

Gesualdo - Denunciati una 20enne e un 40enne della provincia di ... Tu si nat in Italy

Rossella Di Fuorti, 40 anni, mamma di due bambini, è morta giovedì 9 febbraio dopo un pranzo a base di sushi in un ristorante giapponese di Napoli. Siamo a Soccavo, periferia occidentale della città.Rossella Di Fuorti una 40enne, mamma di due bimbi ha perso la vita nella sua ... Sul fatto è stata immediatamente aperta un’inchiesta da parte della Procura di Napoli. I carabinieri del Nas, ...