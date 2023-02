Nantes-Lorient domenica 12 febbraio 2023 ore 17 | 05 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 11 febbraio 2023) Faticosamente ildi Koumbouarè resta in corsa per la coppa di Francia battendo ai rigori l’Angers, e approda ai quarti di finale della competizione. Il gol di Mollet nel finale ha permesso ai canarini di portare la gara ai supplementari e poi ci ha pensato Lafont a dare ai suoi il passaggio del turno parando 2 rigori. La sfida di oggi vede i gialloverdi InfoBetting: Scommesse Sportive e

CALCIO - LIGUE 1 13:00 Toulouse - Rennes 15:00 Angers - Auxerre 15:00 Lille - Strasburgo 15:00 Montpellier - Brest 15:00 Reims - Troyes 17:0520:45 Lione - Lens CALCIO - EREDIVISIE ...CALCIO - LIGUE 1 13:00 Toulouse - Rennes 15:00 Angers - Auxerre 15:00 Lille - Strasburgo 15:00 Montpellier - Brest 15:00 Reims - Troyes 17:0520:45 Lione - Lens CALCIO - EREDIVISIE ...

Nantes-Lorient, il pronostico: padroni di casa favoriti, stuzzica l ... Footballnews24.it

Coupe de France, ai quarti vola il Lens: battuto il Lorient Sportitalia

Lorient-Lens, probabili formazioni: Le Bris sfida Haise per l’approdo ai quarti Mediagol.it

QUI NANTES - Kombouaré: "Lorient squadra ostica, sarà una partita difficile" Tutto Juve

Ligue 1, 23ª giornata: il Nizza schianta l'Ajaccio 3-0. Rossoneri a quota 37 punti TUTTO mercato WEB

Tra le partite in programma domenica 12 febbraio, alle 17:05 allo Stadio della Beaujoire andrà in scena la sfida tra Nantes e Lorient. I padroni di casa vogliono trovare punti importanti per ...A due giorni dalla partita con il Lorient, l'allenatore del Nantes Antoine Kombouaré ha parlato in conferenza stampa: "Sarà una partita molto complicata. È una squadra a cui piace contenere ...