Musso para tutto | Lookman e Højlund sono incontenibili

(Di sabato 11 febbraio 2023)7 – Accusato di non calare maite decisive, ora ci sta facendo l’abitudine: è super su Zaccagni e su Immobile. Toloi 7 –le sue partite, quelle a ritmo alto e in cui difende in avanti. Gioca da capitano e trascinatore. Djimsiti 6.5 – Quelle poche occasioni in cui la Lazio arriva nei 16 metri è sempre pronto in seconda battuta. Regala un’occasione alla Lazio di cui si poteva fare a meno: deve una cena al suo portiere. Scalvini 6.5 – Gioca d’anticipo con tutti i rischi che ne derivano, se Felipe Anderson si rende inoffensivo è anche merito suo. Palomino (59’) 7 – Entra, anzi, rientra e detta la via: difendere in avanti. Palla recuperata da cui nasce lo 0-2. Finisce a fare l’esterno sinistro a tutta fascia. Hateboer 7 – Visto che contenere Hysaj è un gioco da ragazzi, perché di fatto non c’è nulla da contenere, torna ...