Muore a 28 anni tre giorni dopo la proposta di matrimonio | la tragedia di Tina Cantore

Vi siete mancati come l'aria! 12, dove la mancanza ogni giorno ha soffocato ogni pensiero del tuo papà.. oggi vi riabbracciate! Vi immagino, voi due, di nuovo assieme! Chissà che festa! ' ...... oltre a un'ossatura di gioco migliorata progressivamente nel corso degli ultimi due. Ma ... Si spara, si ammazza, sie si ripete: una tranquilla (più o meno) giornata da robot Più o meno ...

Tina muore a 28 anni tre giorni dopo la promessa di matrimonio: choc nel Napoletano ilmattino.it

Si sente male il primo giorno di lavoro: Marian, 30 anni, muore in ospedale dopo 48 ore di agonia leggo.it

Assume cocaina e muore a 33 anni, aperta un’inchiesta. Due indagati LeccePrima

Tragedia in Spagna: muore a 18 anni Estela Dominguez (figlia di Juan Carlos Dominguez), travolta da un camion Eurosport IT

Alessandro, papà di tre figlie, muore a 45 anni. Lavorava al Cuore Adriatico, città sotto choc corriereadriatico.it

PALERMO – Una donna disabile di 73 anni è morta a Palermo in un incendio divampato la notte scorsa nell’appartamento in cui viveva da sola, in un palazzo a due piani di via Maltese. Le fiamme sono ...MACERATA CAMPANIA – (Lidia e Christian de Angelis) dolorosa perdita per la comunita’ addio Giuseppe Sarracino 59 padre di famiglia che ha lottato contro il male al quale si è arreso. Oggi i funerali ...