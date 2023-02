MOVIOLA – Lecce-Roma | mani di Strefezza e rigore | Dybala non sbaglia

(Di sabato 11 febbraio 2023) Episodio dainper il tocco didi Gabrielche colpisce con il braccio, molto vicino alla spalla, ma indubbiamente in modo irregolare. Aureliano vede subito il contatto e il Var conferma, dunque si va dal dischetto efirma il gol dell’1-1. Decisione dunque giusta da parte del fischietto bolognese che assegna un penalty ai giallorossi ospiti al Via del Mare. SportFace.

Al Via del Mare, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Roma: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Al Via del Mare,e Roma si affrontano nel match valido per la 22° giornata di campionato della Serie A ...Dalle 18.00, poi, linea a Daniele Fortuna e Massimo Orlando per la radiocronaca di- Roma. A seguire, la consuetadi Filippo Grassia. L'ultimo match della giornata sarà Lazio - Atalanta ...

LIVE Lecce-Roma - La moviola: netto il rigore per i capitolini Voce Giallo Rossa

MOVIOLA - Lecce-Roma, mani di Strefezza e rigore: Dybala non ... SPORTFACE.IT

Lecce-Roma, la MOVIOLA LIVE: mano di Strefezza, rigore per i ... Calciomercato.com

Lecce-Milan, la moviola: Orsato, positivo il post Qatar Corriere dello Sport

Lecce-Roma, dove vederla in tv Sky o Dazn Corriere dello Sport

Al Via del Mare, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Lecce e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Via del Mare, Lecce e Roma si affrontano nel match ...Adesso parliamo del match tra Lecce e Roma. Lecce-Roma è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-23. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova ...