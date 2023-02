Mou | pari amaro | la Roma sbatte sul Lecce | 1-1

(Di sabato 11 febbraio 2023)– Non si può dire che lanon ci abbia provato, ma quanto si trova un portiere fenomanel sulla propria strada è difficile andare oltre un pareggio. E’ questo il riassunto di, gara in cui la squadra di Mourinho si è dovuta accontentare dell’1-1. Apre le mercature l’autogol di Ibanez, risponde il rigore trasformato dal solito Paulo Dybala. Nel mezzo uno strepitoso Falcone ha permesso ai padroni di casa di portare via un punto dal Via del Mare. In aggiornamento…

... coi giallorossi di che ora condividono il terzo posto col Milan che li raggiunge in virtù della vittoria di ieri sul Toro. Pugliesi in vantaggio dopo 7' con autorete di Ibanez e di Dybala ...

