MotoGp | la pioggia di Sepang non ferma Bagnaia | “Feeling subito buono”

(Di sabato 11 febbraio 2023)– E’ partito il Mondiale didel 2023. Tra uno degli eventi sportivi più attesi, grazie al titolo iridato conquistato da Francescoche correrà il torneo e, sta già correndo con il numero 1 sia sulla carena della moto della Ducati, che sulla moto stessa. Sono stati fatti i primi 19 giri asul circuito che stanotte vedrà protagonista la gara di apertura. Prima un giro di pista sull’asciutto, poi le nuvole hanno gettato sull’asfalto una fastidiosadurante le seconde prove de secondo giorno di test, che tuttavia non hato la voglia di ripetersi di Pecco. Quest’ultimo dichiara a SkySport: “Ilappena entrato in pista è stato”. Era un incubo per il campione mondiale correre sul ...

Con la, abbiamo tolto tutta la gomma dall'asfalto e domani, se sarà bello, la condizioni saranno più realistiche in ottica weekend di gara'. Meno presente in pista Bezzecchi, complice anche ......oggi per Marc Marquez nella seconda giornata di test dellaa Sepang in Malesia. Il pilota catalano al pari dei colleghi avrebbe gradito poter disporre di più ore di pista asciutta - la...

Motivi per cui sorridere. Ha concluso al quarto posto il francese Fabio Quartararo la seconda giornata di test di MotoGP, in scena a Sepang (Malesia). Sul circuito asiatico un day-2 all’insegna della ...Nonostante il nono tempo al termine della seconda giornata di test a Sepang, Enea Bastianini è soddisfatto del lavoro svolto nel box, in particolare in condizioni di bagnato. Il pilota Ducati sta anco ...