MotoGP | Davide Tardozzi | “Bagnaia e Bastianini lavorano bene insieme | il loro approccio è ideale”

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023) Domani i test dia Sepang (Malesia) andranno in archivio. Sul circuito asiatico, la Ducati ha dato conferma di essere il riferimento dal punto di vista della tecnologia messa in pista e non è un caso che tante altre Case abbiano replicato alcune delle soluzioni promosse dalla Rossa negli ultimi tempi. Tuttavia, tra i temi di interesse della tre-giorni malese c’era quello riguardante il rapporto interno al box della Rossa Factory. Il riferimento è ai due piloti, Francescoed Enea. Il piemontese, campione del mondo in carica, è perfettamente consapevole che il romagnolo sarà il primo dei rivali, perché tra compagni di squadra è sempre così oltre che per le qualità di Enea. Con il punto interrogativo lainterazione. Da questo punto di vista, il team manager della Ducati, ...