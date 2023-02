Mostre | i reperti dell’antica città ambasciatori di Ercolano nel mondo

Leggi su ildenaro

(Di sabato 11 febbraio 2023) Una stagione fervida è in corso per idel Parco Archeologico di, portatore di valori culturali tanto diversificati e ricchi che si prestano a rappresentare ambiti di storia antica nelle sue diverse sfaccettature; e così per ogni mostra un contributo specifico dall’immensa raccolta didel sito. Si parte dai ritrovamenti in legno, materiale di costruzione, di arredo e non solo, conservatisi ada seguito del particolare tipo di seppellimento, causato dalle ondate di fango vulcanico dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., che caratterizzano fortemente il sito di, esposti nella mostra Materia. Il legno che non bruciò aalla Reggia di Portici fino al 31 dicembre, che nei primi giorni di apertura ha fatto registrare oltre 1300 visitatori. I ...