Mondiali Sci | Sofia Goggia squalificata | sfuma il sogno medaglia da dedicare a Elena Fanchini L'oro in discesa a Flury

Svanite nel nulla le speranze di medaglia di Sofia Goggia nella discesa libera deidi Courchevel. Scesa con il pettorale 6 dopo un inizio di gara non ottimale, Goggia stava recuperando il ritardo dalla svizzera Fleury (ormai destinata a vincere la medaglia d'oro davanti ad ...Niente da fare per Sofia Goggia. La medaglia mondiale nella sua discesa è stregata. Sulla pista Roc de Fer a Meribel, in Francia, sbaglia, rischia di incrociare glie, un errore nell'impostazione di linea condiziona la gara. Prende il palo a tre curve dalla fine e il sogno di un trionfo iridato che avrebbe regalato il triplete all'Italia finisce li.

Niente da fare per l'Italia e per Sofia Goggia in particolare nella gara di discesa dei Mondiali di Meribel ... non è riuscita a dedicare la vittoria a Elena Fanchini, azzurra di sci scomparsa per un ...La svizzera vince il titolo iridato di discesa libera, fondamentale la parte di scorrimento iniziale. Goggia imperfetta ma in lizza per l’oro, poi una inforcata vale la squalifica ...