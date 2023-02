Mondiali sci oggi | discesa libera | Sofia Goggia inforca ed è fuori Male le azzurre - Sport - Altri Sport

(Di sabato 11 febbraio 2023)femminile: la bergamasca era la favorita. Deludono anche le altrecon il lutto al braccio per Elena Fanchini. Vince a sopresa Flury. Svizzere e austriache le più ...

Niente da fare per Sofia Goggia. La medaglia mondiale nella sua discesa è stregata. Sulla pista Roc de Fer a Meribel, in Francia, sbaglia, rischia di incrociare glie, un errore nell'impostazione di linea condiziona la gara. Prende il palo a tre curve dalla fine e il sogno di un trionfo iridato che avrebbe regalato il triplete all'Italia finisce li. A vincere ...Discesa femminile: la bergamasca era la favorita. Deludono anche le altre azzurre, oggi con il lutto al braccio per Elena Fanchini. Vince a sopresa Flury. Svizzere e austriache le più ...

Mondiali Goggia inforca in discesa libera! Discesa amarissima, rivivila Eurosport IT

Mondiali di sci a Meribel, Goggia sbaglia tutto e inforca sul finale RaiNews

Sorpresa Crawford, giornata da dimenticare per gli azzurri La Gazzetta dello Sport

Medagliere mondiale: Italia al comando con i due titoli, Austria a quota 4 medaglie e Svizzera... delusa NEVEITALIA.IT

«Più che delusione, prov dispiacere, ma ho dato tutto quello che potevo dare e non ho nulla da recriminare» afferma la Goggia, che però è apparsa poco presente sugli sci fin dall'inizio ... gli ori di ...COURCHEVEL -MERIBEL (FRANCIA) - Sfuma la medaglia per Sofia Goggia, che nella discesa libera dei Mondiali ha inforcato in una delle ultime porte, a seguito di una spigolata, dopo aver commesso una ...