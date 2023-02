Mondiali sci | delusione per la Goggia | sbaglia e inforca nella discesa libera

Delusione per Sofia Goggia aidialpino sulla pista francese di Meribel. Grande favorita della discesa libera, la campionessa azzurra è stata frenata da una serie di errori sui salti, pagando poi con la squalifica l'...Niente da fare per Sofia Goggia. La medaglia mondiale nella sua discesa è stregata. Sulla pista Roc de Fer a Meribel, in Francia, sbaglia, rischia di incrociare glie, un errore nell'impostazione di linea condiziona la gara. Prende il palo a tre curve dalla fine e il sogno di un trionfo iridato che avrebbe regalato il triplete all'Italia finisce li. A vincere ...

Jasmine Flury sorprende il resto del mondo e conquista una clamorosa medaglia d'oro nella discesa libera dei Mondiali di sci alpino a Meribel. Il titolo iridato resta dunque in Svizzera, con Flury che ...