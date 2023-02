Mondiali sci | come sono andate le ultime prove della discesa maschile - Sport - Altri Sport - quotidiano net

L'austriaco al comando tirando fino alla fine, si nasconde Kilde, ancora di più Paris, bene Marsaglia e ...' Ancora non riesco a crederci , mi mancano le parole '. Questo il commento a caldo di Jasmine Flury , vincitrice della medaglia d'oro aidi Courchevel/Meribel 2023 dialpino nella discesa libera. ' Non capisco quello che sta succedendo, sembra un sogno . E' un qualcosa di folle. Con Suter sul podio è addirittura più di un ...

Mondiali sci, Flury oro nella discesa libera femminile. Fuori Goggia Sky Sport

Mondiali di sci. Goggia fuori per un errore, a sorpresa vince la svizzera Flury RaiNews

Mondiali di sci, delusione per Sofia Goggia: inforca ed è squalificata ilGiornale.it

Meribel, delusione Goggia: inforca ed è squalificata La Gazzetta dello Sport

Calendario sci alpino oggi, Mondiali 2023: orari 11 febbraio, programma, tv, streaming, pettorali, quando parte Goggia OA Sport

Mondiali Sci Alpino: nella discesa libera oro alla svizzera Jasmine Flury, che precede sul podio l'austriaca Ortlieb e la più quotata connazionale Corinne ...Meribel – Jasmine Flury si è regalata la prima medaglia iridata in carriera nella discesa femminile di Méribel, in Francia ai Mondiali di Sci Alpino in svolgimento fino a domenica. La quasi trentenne ...