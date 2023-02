Mondiali Oberhof 2023 biathlon | italiani in gara | giorno per giorno

(Di sabato 11 febbraio 2023) Tutti gliinperaididi, in programma dall’8 al 19 febbraio. Grande attesa per la rassegna iridata nella località tedesca, che non assegnerà punti per la Coppa del Mondo ma solo le medaglie in virtù del cambio di regolamento in questa stagione. In chiave Italia, fari puntati sulle stelle Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, ma anche sul talento Tommaso Giacomel, senza dimenticare le staffette. Di seguito, le azzurre e gli azzurri al via delle gare deididi(in continuo aggiornamento)., IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI I ...

Monopolo Norvegia nella sprint maschile aidi biathlon in corso a, in Germania. Ai primi quattro posti si sono piazzati infatti gli scandinavi: Johannes Boe ha confermato la sua superiorità stagionale aggiudicandosi la gara in ...La start list, i pettorali di partenza e gli italiani in gara nell' inseguimento maschile di biathlon, valevole per i2023 in corso di svolgimento ad. A scattare con il pettorale numero uno sarà il norvegese Johannes Boe, mentre a seguire toccherà al fratello Tarjei Boe e all'altro norvegese Sturla ...

Mondiali Oberhof - Italia da sogno in staffetta mista! Argento, rivivi la gara di Vittozzi, Wierer, Bionaz e Giacomel Eurosport IT

Biathlon - Mondiali Oberhof: La start list della Sprint maschile FondoItalia.it

Mondiali Oberhof: Comola 46ª, Vittozzi quinta RaiNews

Oberhof, programma sabato 11 febbraio: orari, italiani, dove vedere in tv e streaming sprint maschile Eurosport IT

Herrmann regina nella sprint dei Mondiali. Vittozzi 5a: "In corsa nella pursuit". Wierer 18a FISI

Domani, domenica 12 febbraio 2023, proseguiranno ad Oberhof, in Germania, i Mondiali 2023 di biathlon: in programma la pursuit 10 km femminile alle ore 13.25, che vedrà al via le migliori 60 atlete de ...La start list, i pettorali di partenza e gli italiani in gara nell'inseguimento maschile di biathlon, valevole per i Mondiali 2023 in corso di svolgimento ad Oberhof ...