Mondiali di Sci Alpino | in discesa Curtoni è tredicesima Goggia fuori gara

(Di sabato 11 febbraio 2023) Meribel – Jasmine Flury si è regalata la prima medaglia iridata in carriera nellafemminile di Méribel, in Francia aidi Sciin svolgimento fino a domenica. La quasi trentenne elvetica, prima col tempo di 1’28”03, ha compiuto un’impresa, considerando che in Coppa del Mondo aveva vinto solo nel supergigante di Sankt Moritz nel 2017, oltre ad aver collezionato un podio ina Garmisch nel 2021. Flury è stata impeccabile sulla “Roc de Fer”, e ha agguantato la prima medaglia d’oro per la Svizzera ai2023. L’austriaca Nina Ortlieb è stata beffata per solamente 4 centesimi, mettendosi alle spalle Corinne Suter, a 12 centesimi da quel che sarebbe stato un clamoroso oro-bis, con le rossocrociate che hanno comunque conquistato due medaglie. A seguire due austriache con ...