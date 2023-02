Missili russi su Ucraina Mosca | sì negoziati | ma incondizionati Kiev | no

(Di sabato 11 febbraio 2023) La cronaca delle ultime ore di guerra racconta di nuovi attacchisu quella terra che ha nelle radici del proprio nome il significato di "confine", triste presagio per l'. E gli attacchi, ...

La cronaca delle ultime ore di guerra racconta di nuovi attacchisu quella terra che ha nelle radici del proprio nome il significato di "confine", triste ... cone droni, è riuscita a ...2023 - 02 - 11 10:47:00nella regione di Kharkiv Le forze di Mosca hanno attaccato questa mattina la città di Vovchansk, al confine con la Russia, nella regione di Kharkiv: lo ha reso ...

C’è da chiedersi come reagirebbe oggi l’Europa se Mosca allungasse i suoi tentacoli per stringere nella morsa anche la piccola Moldavia, nei cui cieli sarebbe passato uno dei missili lanciati dalle ...La Russia deve confrontarsi ad una scarsità di armi ad alta precisione e malgrado ciò continua ad usare il terrore dei missili contro i civili in Ucraina. I Russi hanno ormai usato l'80% dei loro ...