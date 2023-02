Milano | 6 agenti feriti negli scontri al corteo anarchico per Cospito | distrutte vetrine di banche e negozi – I video

(Di sabato 11 febbraio 2023) Sono 11 gli anarchici portati in questura per essere identificati, dopo glicon la polizia durante ilin solidarietà ad Alfredoe contro il regime del 41 bis. Già alla partenza da piazza XXIV Maggio verso viale Col di Lana, tutti ianti avevano deciso di abbassare le saracinesche temendo vandalismi. E non è passato molto tempo perché gli anarchici, oltre 400, cominciassero ad attaccare. Poco più avanti, in viale Bligny, vicino all’Università Bocconi, sono cominciati i primi lanci di pietre e gavettoni contro i giornalisti, per poi danneggiare la vetrina di una banca e di uno. Glicon la polizia erano già cominciati poco prima, in piazzale Medaglie d’oro, quando glihanno provato a fermare il. ...

...e gli anarchici in corteo aper manifestare a sostegno di Alfredo Cospito e contro il regime di 41 bis. All'altezza di via Sabotino sono stati lanciati petardi, bottiglie e pietre e gli...2023 - 02 - 11 20:40:35 Seiferiti negli scontri aSei poliziotti del Reparto Mobile disono rimasti feriti e si sono dovuti recare in ospedale per essere medicati: è questo il bilancio degli scontri ...

Oltre 400 i manifestanti presenti. Sei poliziotti del Reparto Mobile di Milano sono rimasti feriti e si sono dovuti recare in ospedale per essere medicati: è questo il bilancio degli scontri avvenuti ...