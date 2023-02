Milan-Torino | Pioli | “Mi sono chiuso in casa o a Milanello”

La testata alla crisi arriva dall'uomo dei gol pesanti. Contro il, Olivier Giroud accende la luce nel momento più complicato della stagione del: Stefano Pioli ringrazia ("È un leader") e i rossoneri ripartono dai tre punti. Ancora una volta, grazie al ...Dopo l'anticipo del venerdì, la prima sfida del sabato valida per la ventiduesima giornata di Serie A è Empoli - SpeziaSi apre il sabato della ventiduesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra l'...

Vieri sul Milan-Torino: "Dopo un mese così l'importante era solo vincere" Milan News

Milan-Torino, le pagelle di Crudeli: “Si è giratoooo! Caro Leao, ti dico una cosa…” Il Milanista

AC Milan-Torino 1-0, Serie A TIM 2022/2023: gli highlights | AC Milan AC Milan

FINALE! Milan-Torino 1-0 Toro News

partita valida per la 22esima giornata di Serie A Dopo la vittoria del Milan contro il Torino che ha aperto la 22esima giornata di Serie A e la vittoria dello Spezia a Empoli, continua il sabato di ...La vittoria di ieri contro il Torino ha riportato un po' di entusiasmo in casa Milan. Seppur sia ancora presto per capire se la crisi dell'ultimo periodo ...