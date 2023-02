Milan-Torino 1-0 | Juric | “Per lunghi tratti abbiamo dominato”

Nuovo look per il francese del, che per la sfida di San Siro contro ilha sfoggiato un biondo platino molto appariscente e reso ancora più particolare dal disegno di uno 'smile' di colore rosa stampato poco sopra la ...AGI - Dopo cinque sconfitte e due pareggi nelle ultime sette uscite tra serie A e coppe nazionali, iltorna a sorridere battendo in casa ilnella sfida valevole per la 22esima giornata. A San Siro finisce 1 - 0 grazie alla 'zuccata' di Giroud , giunto al settimo sigillo in campionato: la ...

Milan-Torino, le pagelle di CM: Giroud uomo della provvidenza, segnali del vero Hernandez Calciomercato.com

FINALE! Milan-Torino 1-0 Toro News

LIVE MN - Milan-Torino (1-0): i rossoneri tornano a rivedere la luce, decide Giroud! Milan News

Milan-Torino 1-0: Giroud affonda un Toro bello solo a metà Toro News

Un piccolo passo in avanti che serviva". È l'analisi di Stefano Pioli, ai microfoni di Dazn, al termine di Milan-Torino, match vinto dai rossoneri grazie alla rete di Giroud: "Mani sul volto al suo ...Al Milan basta una rete di Olivier Giroud per piegare la resistenza del Torino di Ivan Juric e per dare un po' di morale alla truppa rossonera in vista dell'andata dell'ottavo di finale di Champions ...