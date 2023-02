Milan-Torino 1-0 | gol di Giroud e rossoneri tornano a vincere

(Di sabato 11 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ilbatte 1-0 ilnell’anticipo della 22esima giornata della Serie A, esce dalla crisi e torna al successo dopo un digiuno di 5 gare, riprendendo la corsa verso un piazzamento in Champions League. Isalgono a 41 punti, mentre i granata rimangono a quota 30. La sfida viene decisa dal gol di, a segno al 62? con uno splendido colpo di testa. La rete del centravanti francese spezza l’equilibrio nel match che ilinterpreta meglio dei campioni d’Italia nel primo tempo. Ilnon punge nella prima frazione, gli ospiti sembrano più pericolosi. La partita si stappa nella ripresa, con occasioni per entrambe le squadre fino alla prodezza di. Il Toro carica alla ricerca del pareggio e lo sfiora con Karamoh. Il ...

Al termine del match perso 1 - 0 contro il, il tecnico delJuric è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto bene ma per vincere queste partite ci va più qualità. Non è facile perdere due giocatori come Lukic e Ricci, non ...Un gol di Giroud di testa regala il ritorno alla vittoria dei rossoneri dopo più di un mese. Granata ...

Milan-Torino, le pagelle di CM: Giroud uomo della provvidenza, segnali del vero Hernandez Calciomercato.com

Milan-Torino, le pagelle di Crudeli: “Si è giratoooo! Caro Leao, ti dico una cosa…” Il Milanista

Milan-Torino 1-0: gli highlights | Video Sport Mediaset

Le pagelle di Milan-Torino 1-0: bene Adopo, ma è un Toro con le polveri bagnate Toro News

L'analisi di Stefano Pioli, tecnico del Milan, ai microfoni di DAZN dopo il successo con il Torino. "Mi aspettavo una partita difficile, ti fa giocar poco e non ti fa costruire con pulizia. Abbiamo ...Le formazioni ufficiali di Milan-Torino, sfida valevole per la 22esima giornata di Serie A, in programma alle 20.45 a San Siro Manca davvero poco al fischio d’inizio di Milan-Torino, match che ...