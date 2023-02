Milan-Torino 1-0 | Giroud suona la carica | segnali di vita

di Fabio Gennari Torna al successo ildi Pioli: faticoso l'1 - 0 rifilato al(settimo) che però vale 3 punti in classifica e permette ai rossoneri di superare in un colpo solo Atalanta, Lazio e Roma e issarsi al terzo posto, ...Ilesce dalla crisi strappando la seconda vittoria del 2023 contro unche per un tempo gioca alla pari se non addirittura meglio dei campioni d'Italia. A San Siro mister Pioli blinda la ...

Milan-Torino, MOVIOLA LIVE: Leao giù al limite, per Ayroldi è tutto buono Calciomercato.com

Milan-Torino 1-0, la moviola: Ayroldi è ok Corriere dello Sport

La moviola in diretta di Milan-Torino: arbitra Ayroldi Toro.it

La moviola di Milan-Torino 1-0: Kjaer rischia in area su Sanabria Toro News

Per lui e per noi”. LEGGI ANCHE: Milan-Torino, gigante Thiaw: i numeri della partita sono mostruosi Ancora sulla scelta e gli stimoli che può dare il Galatasaray: “Dopo il periodo che ha vissuto nella ...Un Rafael Leao decisamente sotto tono nel Milan nella vittoria contro il Torino. Ecco le sue pagelle secondo i quotidiani sportivi. Gazzetta dello Sport, 5: «Rafa chiuso da Djidji. Rafa ciondolante.