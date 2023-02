Milan | Thiaw | “Siamo felici | importante tornare a vincere”

(Di sabato 11 febbraio 2023) “Credo sia stata una serata moltoperché abbiamo vinto e per questo. Le ultime settimane e le ultime partite non sono state semplici. Le cose non stavano andando bene per noi.in casa è stato molto”. Sono le parole aTV del difensore rossonero Malickdopo la vittoria per 1-0 sul Torino a San Siro. Sul clean sheet: “Nelle ultime gare non abbiamo difeso molto bene, abbiamo concesso troppi gol. Adesso difendiamo con tre difensori ed eranon subire gol ieri sera. Abbiamo difeso da squadra: dall’attaccante al portiere. Abbiamo vinto da squadra e”. SportFace.

Ai suoi occhi castani non è sfuggito nulla. Hanno scannerizzato azioni, gesti, situazioni, passaggi, tackle puliti. Avranno apprezzato la personalità die il gol di Giroud. Un Theo di nuovo on fire e la bella prova di Krunic. Materiale da discutere a Milanello nei prossimi giorni. Occhiate Ibra is back, è tornato, rieccolo in panchina. Nei ...Il Mondiale ha poi posato la più classica delle ciliegine sulla torta, restituendo al, tre ... Tornando alla vittoria contro la squadra granata, come si fa a non evidenziare che, che aveva ...

Personalità e più ruoli, così Thiaw ha convinto Pioli La Gazzetta dello Sport

Milan, Thiaw: "Vinto da squadra. Le ultime settimane non sono state semplici per noi" TUTTO mercato WEB

Thiaw gioca e convince, i numeri del difensore in Milan Torino Spazio Milan

Thiaw un muro nei contrasti: 8 duelli vinti su 11 totali. Quasi perfetto sulle palle alte Milan News

Milan, aria di resa per Simon Kjaer. Sul difensore circolano infatti diverse voci. Andremo qui di seguito a fare maggiore chiarezza. Simon Kjaer non è più quel roccioso difensore che ci aveva bene abi ...Thiaw 6.5: è la sorpresa positiva di questa gara ... Infatti è suo l'assist del vantaggio del Milan. Dopo spreca l'appuntamento col il gol su ottimo assist di Kalulu. Decisivo. Brahim Diaz 5.5: in ...