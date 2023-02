Milan | Leao si sfoga | ' Vogliono macchiare la nostra immagine Spirito di gruppo più forte'

Il portoghese si è tolto qualche sassolino dalla scarpa attraverso i social dopo il successo sul ...La stella delRafael, che nel tempo libero ha anche inciso un album rap, invita i tifosi rossoneri a votare per il concorrente di ...

Nosotti: "Leao deve crescere ancora e tornare dentro al gioco del Milan" Milan News

Marco Nosotti, giornalista, è intervenuto a Sky Sport soffermandosi anche su Rafael Leao: “Il problema era mentale per il Milan. Leao deve crescere ancora e ritrovarsi. L’impressione è quella che ...Questo Milan non è ancora guarito ... Ma non solo lui. Hanno stonato anche Leao (lui che fa pure rap) e Brahim Diaz. Il portoghese ha sbagliato diverse decisioni nell'ultimo passaggio. Si è fatto ...