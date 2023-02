Milan | Hernandez | “Dopo il Mondiale sono stato giù di morale | ora sono pronto”

(Di sabato 11 febbraio 2023) Theoha parlato ai microfoni di Daznla vittoria delsul Torino. “Arrivavamo da partite in cui non abbiamo giocato bene,tre punti molto importanti. C’èun problema mentale, ma siamo una squadra forte e i tifosicon noi”. L’esterno rossonero ha poi continuato: “contento che Giroud abbia segnato. Ibrahimovic è un allenatore-giocatore e questa vittoria è arrivata anche grazie a lui, che tornava in panchina proprio oggi”. Poi ha concluso: “Contro il Tottenham sarà difficile ma proveremo a vincere.ilgiù dima ora ...

Nuovo look per il francese del, che per la sfida di San Siro contro il Torino ha sfoggiato un biondo platino molto appariscente e reso ancora più particolare dal disegno di uno 'smile' di colore rosa stampato poco sopra la ...Commenta per primo Iltorna a vincere, 1 - 0 al Torino grazie alla rete di Giroud che sfrutta il cross di Theo. Proprio il terzino francese, capitano di serata, parla a Dazn al termine dell'incontro: 'Sono ...

Milan, Hernandez: "Dopo il Mondiale ero un po' giù di morale, adesso sono tornato" TUTTO mercato WEB

Milan, Hernandez: "Dopo il Mondiale sono stato giù di morale, ora ... SPORTFACE.IT

Milan, Theo Hernandez: "Dopo Il Mondiale ero giù, ma ora torno su" DAZN

Milan, Theo Hernandez e Calabria rispondono con ironia alle voci su loro litigio TUTTO mercato WEB

Milan, Hernandez fermo su un binario morto. Giroud in depressione ... Calciomercato.com

Una rete del francese, al 17' della ripresa, ha piegato la resistenza dei granata in una partita molto tattica, con poche emozioni e decisa da una bella giocata di testa dell'attaccante francese su ...Le parole di Theo Hernandez al termine di Milan-Torino – Milanlive.it Tre punti importantissimi che permettono al Diavolo di ritornare a sorridere e di risalire al terzo posto in atteso delle sfide ...