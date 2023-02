Meteo del giorno | farà caldo a Caserta?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 11 febbraio 2023) Un nuovoinizia per gli amici di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni climatiche! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -? Vediamolo insieme! Napoli Oggi a Napoli il tempo è bello con cielo sereno. L'umidità è al 44%. La temperatura media è di 9,59 °C con una minima di 3,59 °C e una massima di 11,33 °C. La velocità del vento è pari a 3.6 km/h e non ci saranno nuvole. Oggi a Napoli il tempo è bello, con un cielo sereno e un'umidità del 44%. La temperatura media è di 9,59 °C, con una minima di 3,59 °C e un massimo di 11 33 °C. La velocità del vento è pari a 3,6 km/h senza nuvole in vista. Potresti andare al mare o al parco per goderti l'aria fresca o intraprendere qualche attività outdoor come andare a fare una passeggiata o andare in bicicletta per esplorare la città. Avellino Il clima a ...