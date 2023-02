Meteo | arriva l’anticiclone di San Valentino

Leggi su zon

(Di sabato 11 febbraio 2023) Addio al gelo,porterà un assaggio di primavera nel mese di Febbraio. Secondo le previsioni Mattia Gussoni,rologo del sito iL.it ci aspettano una decina di giorni con tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Al mattino farà ancora freddo almeno fino a lunedì, con locali gelate anche in pianura, ma di giorno si toccheranno punte di 15-16 gradi e in alcune zone si potrebbero raggiungere i 20 gradi come a inizio aprile. Per almeno una settimana o dieci giorni avremo un vasto campo di alta pressione,di San, e condizioni di prevalente stabilità; poco da segnalare dunque, ma essendo precisi e pignoli, indichiamo qualcosa di più: al mattino farà ancora freddo almeno fino a lunedì con locali gelate anche in pianura al Nord, di giorno si toccheranno punte ...